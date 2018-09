VN-baas Guterres waarschuwt voor “bloedbad” in Idlib

Naar aanleiding van de verwachte aanval van het Syrische leger op Idlib, het bolwerk van de rebellen, heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, voor een “bloedbad” gewaarschuwd.

“Het is absoluut noodzakelijk in Idlib een grootscheepse militaire actie te vermijden”, zei Guterres dinsdag in New York. “Idlib is de laatste zogenaamde de-escalatiezone in Syrië. Ze mag niet in een bloedbad herschapen worden.”

Guterres richtte zich ook tot Rusland, Iran en Turkije. “De strijd tegen het terrorisme ontslaat de oorlogvoerende partijen niet van de fundamentele verplichtingen volgens het internationale recht.”

Idlib is het laatste grootste bolwerk van de Syrische rebellen. De regering in Damascus dreigt ermee de provincie in te nemen, nadat diplomatieke inspanningen recent zijn mislukt. Afgelopen weekend voerde de luchtmacht van president Bashar al-Assad samen met gevechtsvliegtuigen van bondgenoot Rusland aanvallen uit op Idlib. In de regio staat vooral het aan al-Qaida gelinkte Hayat Tahrir al Sham sterk, het vroegere Al Nusra-front.