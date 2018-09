Seks tijdens ‘F.C. De Kampioenen’ en een “piemel zoals een sharpei”: niets blijft onbesproken in ‘Sex Tape’

Geen enkel taboe wordt uit de weg gegaan in ‘Sex Tape’, zoveel is duidelijk. Zeker niet wanneer Goedele Liekens een enthousiast homokoppel, een duo met 28 jaar leeftijdsverschil én ‘Temptation’-verleiders over de vloer krijgt. Zinnen als “Ik ga je kapot boren” en seks tijdens F.C. De Kampioenen, het passeert allemaal de revue. En dan hebben we het nog niet over het feit dat er voor het eerst zo specifiek seks tussen twee mannen op de Vlaamse nationale televisie te zien was.