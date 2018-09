Zwaarbewolkt en kans op lichte regen

Het is donderdagochtend zwaarbewolkt in het noorden en het noordwesten van het land en er valt lichte regen. Elders is het nog tijdelijk zonnig.

In de loop van de dag neemt de bewolking overal toe maar de regen blijft beperkt tot het noorden van het land. In het zuiden van het land blijft het zonnig en vrij warm. De maxima schommelen tussen 18 graden aan zee en 25 in het uiterste zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, ruimend naar het noorden.

Donderdagavond en -nacht trekt een storing over ons land met lichte regen. In de tweede helft van de nacht klaart het op boven het centrum en noordwesten van het land. De minima liggen tussen 9 en 12 graden bij een zwak tot matige wind uit het noorden tot noordoosten.

Vrijdag en zaterdag is het meestal droog met wolkenvelden en opklaringen. De wolken zijn hardnekkiger in het zuiden van het land. De maxima schommelen rond 19 of 20 graden in het centrum van het land.

Zondag verplaatst het hogedrukgebied zich naar het continent, waardoor de aangevoerde lucht droger wordt. Het wordt vrij zonnig met hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.