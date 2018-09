Coalitie bevestigt dat eindfase van operatie tegen IS is gestart

De coalitie onder leiding van de Verenigde Staten zegt dinsdag dat de laatste fase van de militaire operatie tegen terreurbeweging IS is ingegaan in het oosten van Syrië. “De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zijn op 10 september begonnen met een grondoffensief voor fase drie” van de operatie, zegt de coalitie, die zo een bericht van SDF van een dag eerder bevestigt.

De SDF, een coalitie van Koerdische strijders die gesteund wordt door Washington, kan rekenen op steun van de luchtmacht en artillerie van de coalitie, klinkt het in een persbericht. Doel van hun militaire operatie die startte op 1 mei was om IS-strijders te verdrijven uit de laatste dorpen die ze nog controleerden in de Eufraat-vallei. Fase één verdreef IS op 15 mei uit Bahouz, in het noordoosten van Syrië. Fase twee jaagde hen uit Dashisha op 20 juli. Militaire verantwoordelijken gaven aan dat fase drie de laatste zou zijn.

Al-Bahgdadi

De SDF leiden al maanden een offensief om het land dat IS controleert in de provincie Deir ez-Zor te veroveren. Ze boekten vooruitgang tegen de jihadi’s en konden hen zelfs in het nauw drijven in Hajin, een dorp aan de Iraakse grens. Een bevelhebber van de SDF zei maandag dat de aanval is ingezet op het dorp en dat daarbij zeker vijftien jihadi’s zijn omgekomen.

De coalitie zou in het gebied belangrijke IS-leiders kunnen te pakken krijgen. Mogelijk zelfs de leider van de groep, de zelfverklaarde “kalief” Abu Bakr al-Bahgdadi, die nog steeds op vrije voeten is.