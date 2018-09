McLaren verwacht geen wonderen meer van “extreem slechte auto”

Het zal voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne niet makkelijk worden om zich in de kijker te rijden want bij McLaren verwachten ze dit seizoen niks meer van wat ze zelf omschrijven als een “extreem slechte auto.”

Tijdens de GP’s van België en Italië werd nog maar eens pijnlijk duidelijk hoe erg het wel niet gesteld is met het voormalige topteam uit Woking. Het gebrek aan topsnelheid werd door de aard van de circuits nog uitvergroot en dat liet zich ook merken in de kwalificaties.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne moest bijna als een soldaat zonder wapens naar het front, de traagste tijd was dan ook twee keer zijn deel in de kwalificaties en ook Fernando Alonso deed het niet veel beter. Het is trouwens al van de GP van Monaco geleden dat we nog eens een McLaren in Q3 mochten begroeten.

McLaren-CEO Zak Brown laat tegenover ‘Motorsport’ verstaan dat hij er niet meer op rekent dat zijn team deze situatie nog kan omkeren.

“We blijven werken aan de auto maar spijtig genoeg hebben we een heel slechte auto afgeleverd, eentje die niet reageert op evoluties. Daar kan je aan merken dat het een slechte auto is,” aldus Brown.

“Ik verwacht dan ook spijtig genoeg dezelfde resultaten voor de rest van het jaar, al kan het ook wat van circuit tot circuit afhangen.”

McLaren bezet momenteel de zesde plaats in het kampioenschap voor constructeurs, een plaats die het nota bene te danken heeft aan de uitsluiting van Force India na de overname. Na de eerste twee races na de zomerstop voelen ze bij McLaren echter al de hete adem van de ‘nieuwe’ formatie Racing Point Force India.

Alonso legde de vinger al op de wonde door te stellen dat de enige grote update voor McLaren in Spanje heeft plaatsgevonden. Brown kan niet anders dan zich aansluiten bij de mening van zijn rijder.

“De andere teams hebben veel sneller ontwikkeld dan wij. Het lijkt wel dat wij achteruit gegaan zijn maar de realiteit is dat de anderen vooruit gegaan zijn. In de Formule 1 betekent stilstaan echter achteruit gaan.”

“We wisten dat de circuits van Francorchamps en Monza onze zwakke plekken extra in de verf zouden zetten en dat is ondertussen ook wel gebleken. We blijven echter ontwikkelen want we willen de problemen van de auto identificeren en proberen oplossen.”

In een poging om de situatie om te keren in de toekomst willen ze bij McLaren James Key als technisch directeur aanstellen maar zijn huidige werkgever, Toro Rosso, houdt het been stijf en houdt de Brit aan zijn contract. We zullen de hand van Key dus ten vroegste zien in de bolide van 2020.

“Ik heb veel vertrouwen in de mensen die we bij McLaren hebben en dat we een goed plan hebben,” gaat Brown verder. “De auto wordt op dit moment ontwikkeld en het zou natuurlijk ideaal moest Key daar nu al deel van uitmaken maar het zal nog een tijdje duren om het team te reorganiseren.”

“Volgend jaar wordt een overgangsjaar en we zullen waarschijnlijk niet voor 2020 op volle kracht zijn,” besluit de Amerikaan.

