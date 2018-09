Shania Gooris maakt dezelfde zwoele foto als mama Kelly: “Is dàt mijn dochter?”

18 is ze, en toen haar moeder zo oud was, had ze er haar eerste stapjes als model al opzitten. In Gert Late Night wilde Shania haar moeder verrassen met een foto in dezelfde stijl als waarmee Kelly bekend werd, gemaakt door een fotograaf die ook nog met de jonge Kelly gewerkt had. “Ik hoop alleen dat ze niet boos zal zijn omdat ik gezegd had dat ik met een vriendin iets ging drinken.”

Hoe Kelly reageerde op haar dochters kopie van haar oude foto? “Dat is mijn dochter niet. Is dat mijn dochter? Ik krijg hier een serieuze vapeur he! Dat is toch niet mijn dochter?!” Al lijkt haar reactie wanneer ze het making-of filmpje te zien krijgt, toch iets gemoedelijker.