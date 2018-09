Eden Hazard en Romelu Lukaku zorgen voor eerste zege ooit in de Nations League

De Rode Duivels pronken weer op nummer één op de FIFA-ranking. Dankzij de eenvoudige 0-3-zege in IJsland springen ze over Frankrijk. Roberto Martinez hield woord en won zijn eerste Nations League-wedstrijd vlotjes. Een historische zege dus. Volgende maand komt Zwitserland op bezoek in Brussel.