Twee keer moest hij gepast tussenkomen, maar voor het overige had Thibaut Courtois vooral koude vingers in IJsland. De Bilzenaar kon voor de tweede keer in vijf dagen tijd de nul houden. “Natuurlijk doet dat deugd”, aldus Courtois. “Tegen Schotland moest ik nog drie keer gepast tussenkomen, in IJsland anderhalve keer.”