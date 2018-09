Emma Plasschaert neemt al de leiding op de openingsdag in Japan

Op de openingsdag van de Worldcup sailing in het Japanse Enoshima, de Olympische locatie, zetten veel Belgen knappe resultaten neer.

De Worldcup-manche te Enoshima heeft plaats op de locatie van de Olympische Spelen 2020. Deze wedstrijd is dus voor de zeilers ook ideaal om de plaatselijke omstandigheden beter te leren kennen.

Na haar wereldtitel nam Emma Plasschaert veertien dagen rust vooraleer ze veertien voorbereidingsdagen in Japan aanvatte. Door de tyfoon die er passeerde, kon ze ze er echter niet maximaal trainen. Enkele dagen was het zelfs onmogelijk te varen. Zo moest al het materiaal opnieuw in de containers geladen worden om schade te voorkomen.

Toch neemt regerend wereldkampioene Emma Plasschaert na twee reeksen op de openingsdag meteen de leiding in de Laser Radial-klasse. Ze vaarde een vijfde en derde plaats. Twee andere toppers, de Nederlandse Marit Bouwmeester en de Deense Anne-Marie Rindom lieten in de tweede reeks een steek vallen en staan elfde en zestiende gerangschikt Plasschaerts ploeggenoot, Maite Carlier, vaarde een 27ste en een 43ste positie. Zij staat nu op de 36ste stek.

Ook bij de Laser Standard-klasse vaarde Wannes Van Laer een prima eerste dag. Hij behaalde een zesde en een negende plaats en prijkt in de tussenstand op de vierde plaats. Bij de Nacra-boten staan Isaura Maenhout/Levi Slap 18de en Jan Heuninck/Anouck Geurts 20ste. In de 49er-klasse kenden Yanncik Lefebvre en Tom Pelsmaekers een mindere eerste dag en zij moeten genoegen nemen met een 23ste plaats in de stand.

Na die eerste dag volgen er nog vier reeksen, gespreid over twee dagen. Vrijdag en zaterdag wordt de groep gesplitst in een gold en een silver vloot voor nog eens vier reeksen. Zondag ivolgt dan de Medalrace.