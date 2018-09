Houthalen-HelchterenInwoners van Houthalen-Helchteren kunnen in oktober terecht bij een virtueel politieloket, het eerste in Limburg. Daar kunnen burgers via een 3D-scherm in gesprek gaan met een inspecteur, een melding doen en zelfs een klacht indienen.“Dankzij de unieke technologie heeft de burger het gevoel dat de inspecteur ter plaatse aanwezig is.”