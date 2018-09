Een paardenbeul heeft in de nacht van maandag op dinsdag toegeslagen in een afgelegen weide in Gingelom. De dader sneed de halsslagader over van een eenjarige merrie, die doodbloedde. “Als ik degene tegenkom die dit gedaan heeft, zal het zijn beste dag niet zijn”, zegt de eigenaar die anoniem wenst te blijven.