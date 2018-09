“Kans op herval kan je nooit uitsluiten”

HasseltHoe gevaarlijk is Marc Dutroux nog? Zijn advocaat Bruno Dayez wil dat psychiaters een rapport opstellen over de kans dat hij opnieuw misdrijven pleegt als hij voorwaardelijk vrijkomt. Maar kan je de kans op recidive voorspellen? “Het inschatten van dat risico is heel moeilijk, en hervallen is nooit uitgesloten”, zegt gerechtspsychiater Lieve Dams. Intussen is Jean Lambrecks het “pestgedrag” van Dayez meer dan beu. Hij wil klacht indienen.