Achter een huis in de Oude Kerkstraat in Dilsen zijn dinsdagvoormiddag in totaal 425 dieren weggehaald. De 305 hoeders en 120 konijnen werden door de inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn in beslag genomen. “De toestand waarin de dieren leefden was middeleeuws. Een berg uitwerpselen en amper hooi”, zegt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.