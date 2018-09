Rode Duivels starten Nations League met simpele zege op veld van IJsland en zijn nieuwe nummer één

De Rode Duivels zijn hun UEFA Nations League-campagne goed gestart. De Belgen dienden IJsland hun eerste thuisnederlaag in een match met inzet in vijf jaar toe dankzij Romelu Lukaku. Eerst dwong de spits een penalty af, daarna legde hij er nog twee in het mandje: 0-3. Door de zege komen de Rode Duivels samen met Zwitserland op kop van hun groep in de Nations League én worden ze de nieuwe nummer één op de wereldranglijst.

HERBELEEF. Rode Duivels stijgen naar eerste plaats op FIFA-ranking na overwinning tegen IJsland​

Bondscoach Roberto Martinez pakte amper uit met verrassingen in het elftal van de Rode Duivels die hun UEFA Nations League-campagne aftrapten op het veld van IJsland. De geblesseerde Kevin De Bruyne werd vervangen door Youri Tielemans, op links kreeg Yannick Carrasco weer de voorkeur op Thorgan Hazard en Nacer Chadli.

De IJslanders had enkele dagen geleden een zware 6-0 om de oren gekregen van Zwitserland. Tegen België moest revanche volgen. In het eigen IJsland, waar het al dertien opeenvolgende matchen met inzet niet meer verloren had.

Heel even leken ze dat ook te kunnen waarmaken: met hoge druk dwongen ze de Rode Duivels in de fout en aanvaller Bödvarsson kon een paar keer weglopen in de rug van Jan Vertonghen. Op meer dan dertig meter van het Duivelse doel, dat wel. Maar er lag telkens toch een boulevard. Op het kwartier kwam de thuisploeg zo ook aan de eerste kans van de match. Gylfi Sigurdsson werd gevonden voor doel, het been van Vincent Kompany lag in de weg.

Twee snelle reacties van Lukaku

Langzaam maar zeker trokken de Rode Duivels toch het laken naar zich toe. IJsland werd richting het eigen doel geduwd, waar het soms met zes of zeven man in het strafschopgebied ging postvatten. Aanvankelijk hadden ze weinig moeite met de ongevaarlijke voorzetjes van de Belgen, maar op het halfuur reageerde Romelu Lukaku sneller dan mandekker Ingason op een voorzet vanop rechts. Zijn belager trok hem onderuit en ref Sergey Karasev wees naar de stip. IJslands doelman Halldórsson stopte op het WK nog een penalty van Lionel Messi, maar tegen de ijskoude Eden Hazard had hij geen verhaal: 0-1.

De IJslanders moesten nog even bekomen van die koude douche of nummer twee hing al tegen de netten. Vincent Kompany pakte op een hoekschop uit met dezelfde loopactie als die van het openingsdoelpunt in de WK-match tegen Brazilië. Zijn kopbal werd door Halldórsson uit doel gehouden maar de keeper had geen verhaal tegen de rebound van Romelu Lukaku. 0-2 na een halfuur spelen, de Rode Duivels speelden fluitend richting rustsignaal.

Lukaku doet er nog eentje bij na rust

Na de pauze leunden de Belgen achteruit. Tegen de achtergrond van een indrukwekkende Viking Clap mochten de blauwhemden komen. Pas op het uur prikten de Rode Duivels nog eens een paar keer venijnig. Thomas Meunier kwam eerst net tekort op een goede voorzet van Yannick Carrasco, daarna stond de ex-rechtsback van Club Brugge op het einde van een knappe Duivelse aanval. De klaarkijkende Lukaku zette hem oog in oog met Halldórsson, maar vanuit een scherpe hoek besloot Meunier op de paal.

En de IJslanders? Die kwamen twintig minuten voor tijd nog eens over de middenlijn en zetten Thibaut Courtois zowaar zelfs aan het werk. Onze nationale nummer één moest vol aan de bak op de uithaal van Sigurdsson. Het kon de Rode Duivels nauwelijks verontrusten. Ze zetten de IJslanders nog eens flink vast. Dries Mertens kon profiteren van balverlies van de thuisploeg om de bal meteen voor de pot te gooien, waar Lukaku er met een kattenpootje 0-3 van maakte.

De Rode Duivels boeken zo al hun elfde zege van het kalenderjaar, een record voor onze nationale ploeg. Voor IJsland was het de eerste thuisnederlaag in een wedstrijd met inzet in vijf jaar. België komt samen met Zwitserland op kop van groep 2 van divisie A in de UEFA Nations League. IJsland is laatste met nul op zes.