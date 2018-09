Genk - Dinsdagavond rond 19.10 uur is een bromfietser aangereden op het kruispunt van de Kolderbosstraat en Koerlostraat in Genk.

De 25-jarige Eros C. uit Genk - die op het moment van het ongeval als koerier voor Domino’s Pizza aan het werk was - werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn bromfiets was perte totale.