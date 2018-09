VS overwegen sancties tegen China, ondanks president Trump

washington/beijingDe Amerikaanse regering bekijkt of ze sancties gaat nemen tegen een aantal Chinese functionarissen en bedrijven die betrokken zijn bij de repressie tegen de Oeigoeren en andere moslims in de Chinese ‘autonome regio’ Xinjiang. Honderdduizenden zitten er vast in heropvoedingskampen.