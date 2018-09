De 20-jarige Charles Leclerc wordt de jongste F1-rijder voor Ferrari in meer dan 50 jaar. De geboren en getogen Monegask vervangt volgend jaar veteraan Kimi Raikkonen. Verrassing: de Fin verdwijnt niet uit de F1, maar neemt de auto van Leclerc over bij Sauber. Voor Stoffel Vandoorne heeft de ruil weinig of geen gevolgen.