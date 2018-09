Een aantal opmerkelijke transfers in het provinciale tafeltennis. Zo verkast ex-damestopper Rebecca Gerrits naar de eerste herenploeg van Malpertuus. Ook de transfer van Johan Carna (52) van Eksel naar Paal valt op. Carna was immers het gezicht van TTC Hechtel-Eksel, omdat hij bij de club zowel kopman als secretaris was.