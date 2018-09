Het debat in HERK-DE-STAD: N-VA voelt zich in de steek gelaten

Bij het begin van ons debat leek er geen vuiltje aan de lucht. Burgemeester Bart Gruyters (CD&V) vond zelfs dat zijn coalitie met Open Vld en N-VA NIEUW zes mooie jaren achter de rug had. Tijdens het debat was Karolien Grosemans (N-VA) vrij bitsig voor CD&V. Op het einde klaagde ze aan dat N-VA uitgesloten wordt voor de volgende coalitie. Waarop Gruyters antwoordde dat de drie partijen in 2012 een akkoord voor 12 jaar hadden afgesloten. Achteraf vertelde Mark Vanleeuw (Open Vld) dat de klad al sinds 2015 in de coalitie zit toen bleek dat N-VA een akkoord met sp.a had afgesloten. Grosemans ontkent dat..