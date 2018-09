Op 9 oktober opent de Buurderij van Hasselt haar deuren. Dat gebeurt elke dinsdagavond in de sporthal in Runkst. “Buurderij is een wekelijkse markt waar je uitsluitend lokale en seizoensgebonden producten kan kopen, rechtstreeks van de boeren en producenten”, zeggen de initiatiefnemers Lies Martens en haar vriend en Hasselts duurzaamheidsambtenaar Bright Adiyia.