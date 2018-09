Patrick Dewael, kopman van Open Vld in Limburg, pleit voor een “deputatie van provinciale eenheid”. Daarbij zou na de verkiezingen in een dan afgeslankte deputatie een zitje gaan naar de vier grootste Limburgse partijen. “We gaan in mei 2019 toch niet opnieuw debat voeren over de zin en onzin van de provincie terwijl de vorige hervorming nog maar net is uitgerold?”, zei Dewael op TVL. “Zo kunnen we in Brussel beter één vuist maken in dossiers die belangrijk zijn voor de Limburgers.”