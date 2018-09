“Ambities van UHasselt on hold zetten is in zekere zin gelukt”

Hasselt/LeuvenDat de Katholieke Universiteit van Leuven er alles aan deed en doet om de groei van de Universiteit Hasselt tegen te houden, is een publiek geheim. Maar in het nieuwe boek ‘Onder rectoren’ geeft de voormalige Leuvense rector Rik Torfs die Limburg-strategie voor het eerst ook openlijk toe: “We wilden de ambities van de UHasselt on hold zetten. En dat is in zekere zin ook gelukt.”