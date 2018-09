Exit Waldek? Na 17 jaar in ‘Thuis’ trekt hij de deur achter zich dicht

Heeft Bart Van Avermaet er vanavond zijn laatste aflevering van ‘Thuis’ opzitten? Televisiekijkend Vlaanderen zag hem daarnet de deur achter zich dicht trekken in de populaire soap.

Fans van ‘Thuis’ schreeuwden na de aflevering van dinsdagavond moord en brand. Televisiekijkend Vlaanderen zag immers hoe Waldek, een vaste waarde in de soap, de deur achter zich dicht trok om naar Polen te vertrekken.

Een complete verrassing voor de trouwe kijker was het niet. Waldek heeft immers geen enkele reden meer om in België te blijven. Zijn geliefde Mayra is nog maar pas voorgoed vertrokken. Voor zijn dochter moet hij ook niet meer blijven, want het kind bleek verwisseld te zijn in het ziekenhuis. Zijn beste kameraad Frank heeft hij van zichzelf vervreemd en zijn Rosa heeft ondertussen een nieuwe man. In zijn geboorteland Polen hoopt hij dan ook een nieuwe start te maken met zijn familie.

omg waldek... kben zo hard aant wenen help mij #thuisopéén — floor (@xfloorheselmans) September 11, 2018

Fans zien dus tot hun grote verbazing opnieuw een oudgediende vertrekken. Waldek is er immers al bij sinds 2001 en hij ontpopte zich gedurende de seizoenen van sympathieke Pool tot vijand van iedereen.

Of Van Avermaet binnenkort ook verschijnt in het lijstje van acteurs die overstappen van de ene naar de andere Vlaamse soap, dat zal de toekomst nog uitwijzen.

Waldek breekt echt mijn hart. Stop it. #thuisopeen — Ies Astra (@IesAstra) September 11, 2018