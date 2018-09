Breeënaar in de VS wacht met bang hart op "zwaarste orkaan in meer dan zestig jaar”

Bree -

Bijna anderhalf miljoen Amerikanen in de staten Virginia, North- en South-Carolina aan de oostkust van de Verenigde Staten hebben dinsdag het bevel gekregen om hun huizen te verlaten. Reden is de komst van orkaan Florence, die donderdag de kust zal bereiken. “Het gaat om de zwaarste orkaan in onze staat sinds 1954”, zegt uitgeweken Breeënaar Paul Kleutghen (64) vanuit Southport, een kuststadje in North-Carolina. “Florence stevent recht op ons dorp af.”