Beloning voor wie te voet of per fiets naar school gaat: “Scanner aan de schoolpoort telt punten”

Peer -

Peerse schoolkinderen kunnen digitale munten verzamelen door te voet of met de fiets naar school te gaan. De munten kunnen ze bij lokale partners inruilen tegen bijvoorbeeld een theatervoorstelling of een kermisbezoek. Als enige Limburgse gemeente zal Peer deelnemen aan dit proefproject van Belfius. De bedoeling is om de mobiliteit te stimuleren en bij te dragen tot een zuivere luchtkwaliteit in schoolomgevingen.