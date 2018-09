Belgische beloften kunnen EK al ruiken na belangrijke zege op veld van Hongarije

De jonge Duivels onder 21 jaar staan dankzij een belangrijke zege op het veld van Hongarije op een zucht van het EK. Twee goals van Nany Dimata en één van Siebe Schrijvers zorgden voor een vlotte Belgische zege. Enkel Zweden, de tegenstander in de laatste match van de kwalificatiegroep, kan de jonge Duivels nu nog van het Europees kampioenschap houden.

Dimata rondde een mooie aanval van de Belgische beloften in de twintigste minuut knap af. De aanvaller van Anderlecht werkte een voorzet van Siebe Schrijvers in een tijd voorbij de Hongaarse doelman. De thuisploeg was in de eerste helft nergens, maar toonde zich na de pauze veel gevaarlijker. Doelman Nordin Jackers liet zich echter niet verschalken. Twintig minuten voor tijd stelden de Belgen de drie punten veilig. Vanaf de penaltystip scoorde Dimata zijn tweede doelpunt van de avond. Ook Isaac Mbenza had graag op het scorebord gestaan, maar hij vond de paal op zijn weg. Aanvoerder Siebe Schrijvers legde met een harde knal de 0-3 eindstand vast.

De troepen van bondscoach Johan Walem voeren met 23 punten de stand aan in groep 6. Zweden (20 ptn) kan zich mits een thuiszege tegen Turkije nog naast de Belgen hijsen op de eerste plek. Op de slotspeeldag op 16 oktober staat nog de clash tussen Zweden en België op het programma. Die wedstrijd zal over groepswinst beslissen.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino. De vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.