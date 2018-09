De Rode Duivels spelen vanavond hun eerste wedstrijd in de Nations League. Tegenstander is IJsland, een ploeg die bekendstaat om zijn verdedigende organisatie. Zijn de Rode Duivels uitgesproken favoriet? Waarom moeten Hazard en co de IJslanders toch een beetje vrezen? En zal Genk-winger Leandro Trossard zijn debuut maken in het koude Reykjavik? We vroegen het aan onze chef Sport Kristof Liberloo.