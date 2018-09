Dennis outstanding in Vuelta-tijdrit, rode trui Simon Yates doet alweer goede zaak

Rohan Dennis heeft na de proloog nu ook de lange individuele tijdrit van de Vuelta gewonnen. De Australiër van BMC was outstanding op het 32 kilometer golvende parcours tussen Santillana en Torrelavega en blies de verzamelde concurrentie - inclusief onze teleurstellende landgenoot Victor Campenaerts - helemaal weg. Rode trui Simon Yates liep alweer uit op zijn dichtste achtervolgers en mag in poleposition de laatste rechte lijn van de Vuelta in. De Nederlander Steven Kruijswijk deed de beste zaak en springt dankzij een sterke chronorit over Quintana en Angel Lopez naar de derde plaats.

“Het wordt een match met Rohan Dennis, maar ik vrees net te kort te komen”, vertelde Victor Campenaerts gisteren aan onze reporter in Spanje. “Gezien hoe Dennis in de proloog tekeerging? Als ik binnen de dertig seconden eindig van hem, dan heb ik goed gepresteerd. Eindig ik bij de eerste drie, dan is dat oké. Alles wat minder is, noteer ik als niet goed.”

Helaas voor Campenaerts. Het werd dinsdag een twaalfde plaats in de einduitslag. Op 1 minuut en 18 seconden van winnaar Rohan Dennis. Teleurstellend dus. En helemaal geen partij voor de Australiër. Campenaerts begon nog wel sterk op het steilste stuk van het parcours, maar zakte in het slot - met tegenwind - flink weg. De 26-jarige hardrijder van Lotto-Soudal finisht normaal gezien sterk, dat zat er in Torrelavega (Cantabrië) niet in. Voor Campenaerts wordt het nu zaak om de Vuelta op reserve uit te rijden en zich dan te focussen op het WK tijdrijden in Innsbruck. Daar is hij door bergachtige parcours geen favoriet, maar hoopt hij toch de beste prestatie ooit op een WK tijdrijden neer te zetten. Dan moet hij wel beter doen dan de zevende plaats van zijn vriend Yves Lampaert op het WK van 2016.

De Plus beste Belg

Dan zal Campenaerts over twee weken toch ook beter moeten doen dan Laurens De Plus. De 23-jarige landgenoot van Quick-Step Floors werd door zijn vader en moeder aangevuurd vanuit de volgwagen en deed verrassend elf tellen beter dan Campenaerts en legde beslag op een knappe achtste plaats. Ook BMC-Belg Dylan Teuns (elfde) ging sneller dan Campenaerts, waardoor hij pas de derde Belg in de rituitslag werd.

Kruijswijk beste klassementsrenner, Yates houdt stand

Van de klassementsrenners deed de Nederlander Steven Kruijswijk (Team LottoNL-Jumbo) de beste zaak. De nummer vijf van de voorbije Tour de France finishte in Torrelavega als vierde, 51 seconden achter Rohan Dennis. Hij springt daarmee over de teleurstellende Colombianen Nairo Quintana (26e in de tijdrit) en Miguel Angel Lopez (31e in de tijdrit) van de vijfde naar de derde plaats. Kruijswijk kan zelfs de tweede plaats van Alejandro Valverde ruiken. Rode trui Simon Yates is echter voorlopig nog buiten schot voor de Nederlander. Yates finishte uiteindelijk als dertiende, vlak achter Campenaerts. De Brit van Mitchelton - Scott was 37 tellen trager dan Kruijswijk, maar wel zeven seconden sneller dan eerste achtervolger Valverde.

In het klassement telt Simon Yates vijf ritten voor het einde nu 33 seconden voorsprong op Alejandro Valverde en 52 seconden op Steven Kruijswijk. Nairo Quintana (op 1 minuut 15 seconden) mag de eindzege stilaan op zijn buik schrijven. Enric Mas, de amper 23-jarige Spanjaard van Quick-Step Floors, springt dankzij een formidabele tijdrit (zesde) over Miguel Ángel López naar de zesde plaats. Hij telt nu anderhalve minuut achterstand op Yates.

Woensdag krijgen Valverde, Kruijswijk en de Colombianen een nieuwe kans om de troon van Yates aan het wankelen te brengen. Dan staat de zeventiende etappe in deze Vuelta op het programma, een rit over 157 kilometer met start in Getxo en aankomst in Balcon de Bizkaia. De aankomst ligt op een pittig klimmetje van eerste categorie.

Dennis klaar voor het WK tijdrijden

Rohan Dennis lijkt na zijn klinkende zege in deze lange individuele tijdrit helemaal klaar voor het WK tijdrijden. De Australiër werd nog nooit wereldkampioen in deze discipline. Dennis verschijnt woensdag niet meer aan de start van de Vuelta, maar gaat zich voorbereiden op het wk ploegentijdrit.

Rituitslag

1 Rohan Dennis (BMC Racing Team) 37:57

2 Joey Rosskopf (BMC Racing Team) +50

3 Jonathan Castroviejo (Team Sky)

4 Steven Kruijswijk (Team LottoNL - Jumbo) +51

5 Michal Kwiatkowski (Team Sky)

6 Enric Mas (Quick-Step Floors) +1:03

7 Nélson Oliveira (Movistar Team) +1:05

8 Laurens De Plus (Quick-Step Floors) +1:07

9 Simon Geschke (Team Sunweb) +1:10

10 Kasper Asgreen (Quick-Step Floors)

Klassement

1 Simon Yates (Mitchelton - Scott)

2 Alejandro Valverde (Movistar Team) +33

3 Steven Kruijswijk (Team LottoNL - Jumbo) +52

4 Nairo Quintana (Movistar Team) +1:15

5 Enric Mas (Quick-Step Floors) +1:30

6 Miguel Ángel López (Astana Pro Team) +1:34

7 Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) +2:53

8 Ion Izagirre (Bahrain - Merida) +3:04

9 Rigoberto Urán (Team EF Education First - Drapac p/b Cannondale) +3:15

10 Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) +4:43