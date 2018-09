Verdachte van moord op Lanklaarse blijft in de cel: “Hij herinnert zich niet wat er precies gebeurd is”

Turnhout / Dilsen-Stokkem - De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van de man die verdacht wordt van de moord op zijn vriendin. De man werd donderdag opgepakt nadat hij de avond voordien de vrouw had gedood. Het slachtoffer, een vijftiger met wie hij sinds anderhalf jaar een relatie had, werd dood aangetroffen in de badkamer van de woning.

Volgens de advocaat van de moordverdachte herinnert de man zich niet wat er die avond precies gebeurd is. “Hij weet dat er ruzie was. Daarna probeerde hij de vrouw te reanimeren in de badkamer. Wat er in tussentijd gebeurde, kan hij zich niet meer herinneren”, zegt Karolien Van de Moer.