Liefde op het eerste gezicht zoals in ‘Boer zkt. Vrouw’, bestaat dat eigenlijk wel echt?

Boer Jeroen uit Duitsland heeft na twee afleveringen in het nieuwe seizoen van ‘Boer zkt. Vrouw’ een serieuze boon voor kandidate Severien. Vanaf het eerste moment dat hij de vrouw zag, is hij helemaal ondersteboven van haar. Tijdens de speeddate was hij zelfs even sprakeloos. En hij is niet alleen: ook zij glundert in zijn gezelschap. Maar bestaat liefde op het eerste gezicht eigenlijk wel? En hoe ga je om met die befaamde coup de foudre?

Wie denkt dat liefde op het eerste gezicht kan, moeten we teleurstellen. Uit onderzoek aan de universiteit van Groningen is reeds gebleken dat het fenomeen niet bestaat. Mensen verwarren een sterke aantrekkingskracht ...