1500 plantjes verkocht voor Kom op tegen Kanker

Riemst - Het plantjesweekend is een vaste waarde bij Kom op tegen Kanker (KOTK). Na 23 succesvolle edities weet heel Vlaanderen ondertussen wat het plantjesweekend is.

Ook nu weer sloegen de verschillende verenigingen uit Vlijtingen - de Oudstrijdersbond, de Gezinsbond, Okra, KVLV, Samana, KWB, Heemkundige Kring, Koor Sint-Albanus, Aquagym - alsook KVLV Herderen en Volleybalclub Kivola Lafelt de handen in elkaar en waren ze druk in de weer om hun plantjesverkoop te organiseren. In enkele dagen tijd waren de 1500 azalea's de deur uit, wat goed was voor een opbrengst van 10 500 euro. Zo gingen vrijwilligers van deur tot deur met de azalea's, verkochten er aan de uitgang van de plaatselijke supermarkt, ...

In Vlijtingen doen ze ondertussen al 18 jaar mee aan de plantjesverkoop voor KOTK.

Dankzij de opbrengst van dit plantjesweekend kan Kom Op Tegen Kanker weloverwogen investeren in de strijd tegen kanker. Een dikke pluim voor alle vrijwilligers!