Nieuwe dodelijke variant van meningokokken rukt op in Nederland: “België kan best al vaccins voorzien”

In Nederland is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een nieuwe vaccinatiecampagne gestart. Elke 14-jarige krijgt een uitnodiging om zich vrijwillig te laten inenten tegen de meningokokkenziekte. De aanleiding is een recente toename van de eerder zeldzame ziekte meningokokken type W. Experten vinden dat onze overheid zich moet voorbereiden omdat er maar een beperkte voorraad vaccins beschikbaar is.

De meningokokkenziekte is overdraagbaar van mens op mens en kan leiden tot bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking (meningitis), en in de ergste gevallen tot het overlijden van de patiënt. In Nederland ...