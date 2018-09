Ik ga op reis en ik neem mee: 20 slangen in handbagage van passagier op vlucht naar Rusland

Werknemers van een luchthaven in Moskou hebben bij een controle van de handbagage van een passagier twintig slangen ontdekt. De man had de dieren in dozen verpakt en in een kleine reistas gestopt voordat hij in Düsseldorf het vliegtuig nam, deelden de milieubeschermingsautoriteiten dinsdag in Moskou mee.

Bij zijn aankomst in Rusland zei de man dat hij de niet-giftige slangen op een markt in Duitsland had gekocht. Hij had echter niet de vereiste documenten. De reptielen werden in quarantaine geplaatst.

Slangen meenemen in de handbagage is in principe niet illegaal, zei een woordvoerder van de Duitse politie, maar ze moeten vergezeld zijn van de nodige documenten. In Rusland vragen de autoriteiten bijkomende attesten, onder andere van dierenartsen.