Deze programma’s mag u op 11 september niet missen

Vanavond spelen de Rode Duivels in Reykjavik hun eerste wedstrijd in de Nations League. Te zien op VTM vanaf 20.20 uur. Lieve Blancquaert ging voor Eén op een Indonesisch eiland kijken hoe ze daar met de dood omgaan. Op Canvas praat Xavier Taveirne met homo’s over de jaren 70. NPO2 heeft een documentaire over de manier waarop Facebook inhoud censureert.