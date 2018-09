Rugbyclub Oudsbergen zoekt verse krachten

Opglabbeek - Op zaterdag 15 september houdt Rugbyclub Oudsbergen haar startdag. Deze gaat door op de club, Resedastraat 14 in Opglabbeek. De toegang is gratis en iedereen kan vrijblijvend een kijkje komen nemen.

Iedereen is vanaf 13 uur welkom om een training of initiatie mee te volgen. Dat kan zelfs al vanaf zes jaar. Neem sportieve kleren mee die vuil mogen worden, en sport/voetbalschoenen. Maar je kan ook gewoon kennis komen maken met de rugbysport. Meer info? info@rugbyoudsbergen.be of 0496/15.39.67