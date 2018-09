Europees Parlement zet licht definitief op groen voor Solidariteitskorps: al 2.000 Belgische jongeren zijn kandidaat

Het Europees Parlement heeft dinsdag het EU Solidariteitskorps definitief gelanceerd. Het biedt jongeren de mogelijkheid als vrijwilliger, stagiair of tijdelijke werknemer aan de slag te gaan in projecten die te maken hebben met asielzoekers en migranten, onderwijs, gezondheidszorg, leefmilieu of andere sectoren waar solidariteit centraal staat.

Het EU Solidariteitskorps werd twee jaar geleden aangekondigd door Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in zijn State of the Union. Twee jaar later heeft het initiatief definitief vorm gekregen, maar de stemming in Straatsburg werd niet afgewacht om reeds projecten op te starten. Meer dan 70.000 jongeren registreerden zich al, bijna 7.000 van hen zijn reeds aan het werk.

Begin augustus raakte bekend dat al meer dan 2.000 Belgen hun naam voor een project hadden opgegeven. Het zijn organisaties die zich bij de Commissie moeten aanmelden met concrete ideeën voor projecten.

Voor de periode 2018-2020 trekt Europa 375,6 miljoen euro uit voor het Solidariteitskorps. Voor de begrotingsperiode 2021-2027 wil de Commissie 1,26 miljard euro vrijmaken.