Nieuwe “aantrekkelijke” vissoort ontdekt op een van de diepste plaatsen van Stille Oceaan

Een team wetenschappers van de Universiteit van Newcastle heeft een nieuwe vissoort ontdekt op een van de diepste plaatsen ter wereld. In de Peru-Chilitrog, die tot wel acht kilometer onder de oppervlakte van de Stille Oceaan reikt, troffen ze een nieuw soort slakkenvis aan.

Het gaat om een langwerpige vis die iets korter is dan dertig centimeter. Het lijkt perfect aangepast aan de speciale omstandigheden in de oceaan. Het is er immers voortdurend donker, de temperaturen flirten er met het vriespunt en de druk is er immens. Het lichaam van de vissoort is transparant en gelatineus.

“Ze stroken helemaal niet met de vissen die je doorgaans op zo’n diepte tegenkomt”, vertelde Thom Linley, een van de onderzoekers. “Ze hebben geen griezelige tanden of ogen. Ze zien er daarentegen klein, roze en geleiachtig uit. Het lijkt zelfs alsof ze constant aan het lachen zijn en zwemmen samen rond. Ik vind ze alvast verterend, ze zien er zowaar aantrekkelijk uit.”

Voorlopig wordt de nieuwe soort tijdelijk de roze, blauwe of paarse Atacama-slakkenvis genoemd. “Maar dat doet ze eigenlijk onrecht aan”, vervolgde Linley. Volgens de wetenschappers zijn ze vermoedelijk op deze manier geëvolueerd doordat ze buiten het bereik van roofdieren zijn.