Regen? Zo houd je kindervoeten droog

Met de herfst in aantocht is regen helaas onvermijdelijk. Ben je niet van plan om je kinderen elke dag in regenlaarzen naar school te sturen maar wil je toch koude, natte voetjes vermijden? Met deze tips blijven de voeten van je kids droog!

Begin met de juiste schoen

De eerste stap naar droge voetjes? Kies schoenen uit die tegen een stootje kunnen. Lacquer en grof leder zijn niet alleen warm, deze materialen werken ook nog eens waterafstotend. Suède kan je dan weer makkelijk waterafstotend maken met de juiste spray. Kies daarnaast steeds voor een hoog model waarbij er zoveel mogelijk van de enkel afgesloten zit. Een laagje voering uit leer houdt de voetjes van je kids extra warm en droog.

Ga preventief aan de slag

Spuit leren schoenen in met een waterafstotende spray, speciaal ontwikkeld voor lederen exemplaren. Suède schoenen? Ook voor dit materiaal bestaat er een aangepaste water-en vuilafstotende spray. Niet alleen de juiste schoenen, ook het juiste paar sokken is belangrijk. Kies voor een paar uit sneldrogend materiaal zoals wol of polyester. Volledig katoenen sokjes houden te veel vocht vast!

Toch natte schoenen?

Toch natte schoenen door een onverwachte plensbui? Maak komaf met regenvlekken op leren schoenen met een sopje van warm water en babyshampoo. Wel opletten dat je het volledige schoentje nat maakt, zo voorkom je dat je kringen krijgt. Laat de schoentjes aan de binnenlucht drogen, haardrogers of verwarmingen beschadigen het leer!

Vlekken op hun suède schoenen? Laat water koken in een pot en houd het schoentje boven de stoombron. Even de regenvlek verwijderen met een keukenrolvelletje en klaar!