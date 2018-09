Nieuwe collectie Burberry straks meteen te koop via Instagram

Tijdens de Londense modeweek, die van 14 tot 18 september loopt, zal creatief directeur Riccardo Tisci zijn eerste collectie bij Burberry voorstellen. En die heeft alvast een verrassing in petto voor de fans van het Britse modehuis. Meteen na de show zullen ze de stukken uit zijn debuutcollectie al kunnen kopen via onder meer Instagram.

Naar de show van Burberry wordt tijdens de London Fashion Week altijd reikhalzend uitgekeken en nu Riccardo Tisci zijn eerste collectie voor het modehuis presenteert, zal dat niet anders zijn. De nieuwe creatief directeur, die in maart Christopher Bailey opvolgde, heeft bovendien nog iets in petto voor de fashionista's. Precies dertig minuten na de afloop van de show op 17 september zullen enkele limited editions te koop worden aangeboden en dat 24 uur lang.

Bijzonder is bovendien dat dat niet enkel in de Londense flagship store in Regent Street het geval zal zijn, maar ook via Instagram en WeChat. Dat laatste is een sociale media-app die gelijkenissen vertoont met Twitter en WhatsApp. Wie daarin geïnteresseerd is, moet dus vanaf 18.30 uur Belgische tijd klaarzitten met zijn smartphone in de hand.

Burberry was trouwens een van de eerste modehuizen die in 2016 uitpakte met het runway-to-retail concept, waarbij elk item dat op de catwalk werd getoond meteen beschikbaar was in de winkels. Nu gaan ze dus nog een stapje verder.