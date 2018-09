Tsjechische bondscoach Jarolim stapt op

Karel Jarolim (62) houdt het na twee jaar voor bekeken als bondscoach van Tsjechië. Het contract werd in onderling overleg stopgezet, zo meldt de Tsjechische voetbalbond (FACR) dinsdag.

Volgens Jarolim heeft het team een nieuwe impuls nodig. Maandag verloren de Tsjechen nog met 5-1 van Rusland in een vriendschappelijke interland, de zwaarste nederlaag ooit sinds het land in 1993 onafhankelijk werd. Vorige week woensdag ging Tsjechië thuis met 1-2 onderuit tegen Oekraïne in de Nations League.

“De situatie was niet langer houdbaar”, verklaart bondsvoorzitter Martin Malik. Onder meer Jaroslav Silhavy, voormalig coach van Slavia Praag, zou in beeld zijn als opvolger van Jarolim.

Jarolim werd in 2016 aangesteld bij de Tsjechische nationale ploeg, maar hij slaagde er niet in zijn team naar het WK in Rusland te loodsen.