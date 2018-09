Deense “bad boy” Nicklas Bendtner beschuldigd van mishandeling taxichauffeur

Het Deense ‘enfant terrible’ Nicklas Bendtner is beschuldigd van agressie aan een taxichauffeur in de Deense hoofdstad Kopenhagen, zo meldden lokale media.

De spits werd door de politie verhoord omdat hij zaterdagnacht een slag zou uitgedeeld hebben aan een taxichauffeur. Intussen is er ook een onderzoek opgestart.

“Alle bewijsstukken zijn overgemaakt aan de politie, ook de videobeelden van het incident”, verklaarde een woordvoerder van het taxibedrijf aan de krant Ekstra Bladet. “Hetgeen je daaruit kan afleiden, komt niet overeen met de verklaring die hij heeft afgelegd.”

De dertigjarige Nicklas Bendtner sleurt al jaren een kwalijke reputatie met zich mee. In 2013 werd hij aangehouden wegens dronken rijden. Dat leverde hem toen een stevige boete en een rijverbod van twee jaar op. Momenteel komt hij uit voor het Noorse Rosenborg, dat intussen ook al op de hoogte is. “We gaan dit in alle sereniteit bekijken en pas daarna reageren”, klonk het bij de club.