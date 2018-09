Belgische studente geneeskunde opgepakt in Nicaragua op verdenking van terrorisme

Amaya Eva Coppens, een Belgische studente geneeskunde en leider van een studentenbeweging, is opgepakt in Nicaragua op verdenking van onder meer terrorisme. Ze zit momenteel in de gevangenis in de hoofdstad Managua.

Coppens werd samen met een jongeman opgepakt in de gebouwen van de politieke partij Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) in Léon. Vandaar werden ze overgebracht naar de gevangenis in de hoofdstad Managua.

Volgens de lokale politie kan Coppens vervolgd worden voor “terrorisme, kidnapping, brandstichting en andere misdaden”. De politie vond tijdens de arrestatie ook een vuurwapen en dollarbiljetten.

De jonge studente geneeskunde is al de vierde leider van de studentenbeweging die gearresteerd wordt wegens protest tegen het regime van Daniel Ortega, de president van Nicaragua. Ze ijvert bovendien voor een onafhankelijke universiteit van Léon.

Dictator

Er heersen al enkele maanden onrusten in Nicaragua. Afgelopen zondag zijn nog maar eens duizenden Nicaraguanen op straat gekomen in Managua om de vrijlating te eisen van politiek gevangenen. Ze willen bovendien dat Ortega opstapt, omdat hij volgens hen het land als een dictator leidt. De onrusten, die al sinds april aan de gang zijn, hebben al aan minstens dertig mensen het leven gekost.