Zie jij waarom de jurk van Meghan Markle veel verwarring zaait?

Meghan Markle verscheen samen met prins Harry op een benefietconcert in een blauwe jurk van de hand van Jason Wu, maar al snel werd daar op Twitter druk over gepraat. Op enkele foto's lijkt het namelijk alsof de Duchess of Sussex zwanger is. Een optische illusie of is het echt zo?

Al meteen na het huwelijk van prins Harry met Meghan Markle begonnen de speculaties over wanneer zij zwanger zou worden. In het verleden had de duchess al aangegeven dat ze graag kinderen wil en ze is ondertussen 37, algemeen wordt dan ook verwacht dat het niet al te lang zal duren. Maar is het nu al zover? Enkele fans van het Britse koningshuis lijken alvast te denken van wel.

De aanleiding daarvoor zijn enkele foto's die zijn opgedoken van het benefietgala 100 Days of Peace waarop Meghan en Harry aanwezig waren. Ze droeg toen een op maat gemaakte, kobaltblauwe jurk van Jason Wu die ter hoogte van de buik nu en dan vreemd opbolde. Op Twitter regende het dan ook reacties over een op til zijnde baby.

Wie echter goed kijkt, ziet dat de jurk vooraan vier plooien heeft. Die zorgen ervoor dat als ze wandelt het kleedje als vanzelf bol komt te staan waardoor de optische illusie wordt gecreëerd dat ze zwanger zou zijn. De fans zullen dus nog even geduld moeten uitoefenen.