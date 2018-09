Raf Simons ontwerpt Pink Ribbon-lintje van 2018

Brussel - Pink Ribbon heeft dinsdag het roze lintje en de bijhorende campagne voorgesteld waarmee de organisatie wil sensibiliseren voor borstkanker. De Neerpeltse modeontwerper Raf Simons ontwierp het lintje van dit jaar.

Op het roze lintje staat in zwarte letters het woord “Heroes”. “Hiermee verwijzen we zowel naar de vrouwen die vechten tegen borstkanker, als naar de vele mensen die hen in die strijd steunen, zoals partners, dokters, onderzoekers”, verklaart de woordvoerster van de ontwerper, die aan het hoofd staat van Calvin Klein.

Met het lintje voert Pink Ribbon België tijdens de international Borstkankermaand campagne. Dat is nodig, vindt de organisatie, want borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in België. Eén op de acht vrouwen wordt erdoor getroffen en dagelijks krijgen gemiddeld 29 vrouwen de diagnose.

Vanaf vandaag is het Pink Ribbon-lintje te koop in België bij onder meer kledingzaak Mayerline, Hunkemöller, in de hyper- en supermarkten van Carrefour, de buurtwinkels van Spar, bij Standaard Boekhandel, Club, Gamma, Hans Anders, Di, Planet Parfum, Natan, Ava, Multipharma en iU.

Mammoquiz

Daarnaast zet de organisatie in op sensibilisering en lanceert ze vandaag een nieuwe e-learning tool, de Mammoquiz (www.mammoquiz.be).

“Er heerst nog een groot taboe over borstkanker. Er zijn zelfs vrouwen die nog denken dat het een straf van god is. Daarom is sensibilisering belangrijk”, vertelt Bettina Geysen, directeur van Pink Ribbon. “De Mammoquiz is een eenvoudige, educatieve quiz in drie talen, die geïnspireerd werd op het mammoboxspel, dat in 2002 ontwikkeld werd door het Centrum voor Kankeropsporing. Het is belangrijk dat er nu ook een digitale versie van verspreid wordt.”

Bedoeling is om elke vrouw in België te bereiken, ook vrouwen met een andere culturele achtergrond. “Er is een bevolkingsonderzoek bij vrouwen vanaf 50 jaar, maar dat bereikt slechts de helft van de vrouwen”, aldus Geysen. “Dankzij deze quiz willen we mensen via een digitale weg sensibiliseren voor het risico op borstkanker, kennis geven van alarmsignalen die wijzen op borstkanker en hen aansporen deel te nemen aan het borstscreeningsonderzoek van de overheid.”