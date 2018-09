OPINIE. Gaan we VTM achterna?

De herrie bij VTM had vorige week tot gevolg dat de commerciële omroep met een korte nieuwsuitzending op antenne ging. Zonder beelden van Donald Trump, ongelooflijk. Het ontslag van zowel de hoofdredacteur als de chef nieuws, betekende dat de nieuwsploeg in twee kampen werd verdeeld, wat leidde tot het ergste dat een redactie kan overkomen: zelf nieuws zijn. In de successoap ‘Familie’ maken ze dagelijks ruzie, maar het is voorlopig niet de bedoeling ook het journaal hierin te betrekken.