Monumentenrun in Sint-Truiden eindigt met glijpartij

Sint-Truiden - De vierde editie van de monumentenrun in Sint-Truiden was de spectaculairste ooit met niet minder dan 3.430 lopers waarvan 410 kids. Opvallend, in vergelijking met andere lopen in ons land, was dat er meer vrouwen dan mannen deelnamen.

De Monumentenrun was dit jaar een echte ‘beleveningsrun’ waarbij de lopers passeerden door heel wat nieuwe locaties met tal van verrassingen. Na het startsein op de Grote Markt liep men doorheen de Minderbroederskerk waar de zanggroep Altebasso hen opwachtte. Na dat braaf begin vielen de deelnemers van de ene verbazing in de andere, teveel om op te noemen. Zo liepen ze o.a. doorheen het cellencomplex van het politiecommissariaat. Een echte bruin café ontbrak evenmin op de route en daar had de cafébaas zelfs een pintje klaargezet op de toog voor wie zich snel aan een goudgele verfrissing wilde wagen. Het museum van de voormalige luchtmachtbasis Brustem maakte eveneens deel uit van het parcours.

Op het einde gleden de deelnemers als het ware naar de aankomst toe want als laatste inspanning werd gevraagd een reuze glijbaan te beklimmen. Vervolgens kon men via deze kermisattractie stijlvol het oude stadhuis binnenglijden.