KRC Genk-winger Leandro Trossard geniet momenteel van zijn eerste week als Rode Duivel. Hij hoopt straks tegen IJsland op speelminuten, maar stond eerder deze week al eens in de picture. Elke debutant moet immers een liedje zingen voor de rest van de spelersgroep. Trossard koost voor 'Ain’t No Mountain High Enough' van Marvin Gaye. Geen gemakkelijke keuze. In bovenstaand filmpje legt hij uit waarom.

LEES OOK: Trossard droomt van speelminuten ...