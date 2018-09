Topmodel Kendall Jenner opnieuw grote afwezige op de catwalk: “Ik sla tilt”

De Amerikaanse Kendall Jenner, halfzus van Kim Kardashian, is een van de meest gevraagde topmodellen ter wereld. Maar tijdens de New Yorkse modeweek defileerde ze nog niet. De reden van haar afwezigheid licht ze toe aan modeblad W Magazine.

Afgelopen zaterdag verscheen Kendal Jenner op de allereerste modeshow van het Franse merk Longchamp. Niet op de catwalk, wel als genodigde. Het was de eerste en ook meteen de enige keer dat ze zich liet zien tijdens de modeweek in New York. Jenner zit tegenwoordig liever vanaf de eerste rij naar de collecties te kijken in plaats van ze zelf te presenteren.

“Het is altijd leuk om het modecircus van een de andere kant te bekijken. Ik geniet ervan. Ik hou ervan om te kijken naar alle gloednieuwe collecties”, zegt ze. Maar er is meer aan de hand waarom ze niet deelneemt aan de modeshows zelf. Naar eigen zeggen is ze erg gevoelig voor ‘freak outs’. “Ik probeer mezelf kalm te houden. Ik sla soms tilt, dus ik moet gewoon relaxen en alleen zijn”, legde ze uit.

Kendall Jenner te gast bij Longchamp Foto: AFP

Het is niet de eerste keer dat het 22-jarige model last heeft van dit soort angstgevoelens. In een eerdere aflevering van ‘Keeping up with the Kardashians’ zei ze dat ze geregeld paniekaanvallen heeft. Vooral wanneer Jenner veel moet reizen voor het werk, steken die vervelende gevoelens van angst de kop op. “Vorig seizoen stond ik aan de rand van een zenuwinzinking”, klonk het eerder in Love Magazine.

