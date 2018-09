Mode Rodarte maakt sprookje van modeshow in New York

Achtenveertig Assepoesters en Doornroosjes doken afgelopen weekend op tijdens de show van het Amerikaanse modelabel Rodarte tijdens de New York Fashion Week. Zussen Kate en Laura Mulleavy, de ene afgestudeerd in kunstgeschiedenis, de andere in Engelse literatuur, toonden een lentecollectie voor 2019 vol tule en franjes. Vaak in snoeproze, soms in felrood of goud, maar ook zwart en met een kroon vol rozen op hun hoofd. De show werd buiten gehouden terwijl het regende, maar geen ­fashionista op de front row die het voelde druppelen op haar poepchique schoenen. Daarvoor waren de sprookjesachtige jurken té adembenemend.