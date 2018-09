Man overleden nadat hij met wagen kinderdagverblijf van zijn vrouw ramt

en man is dinsdagvoormiddag de woning van zijn echtgenote, met wie hij op scheiden stond, binnengereden met een wagen vol jerrycans benzine. Zijn wagen en het huis vlogen in brand, de man overleefde het niet. Dat bevestigt Sarah Callewaert van het parket van Leuven.

Het tweetal zat al een tijdje verwikkeld in een echtscheidingsprocedure, waarover vandaag een uitspraak zou plaatsvinden in de rechtbank van Leuven. Maar de bestuurder heeft het zo ver niet laten komen. Hij vulde zijn wagen met jerrycans benzine en reed omstreeks 10 uur de woning van zijn echtgenote binnen. Daar boorde hij zich deels in de gevel en woonkamer, waarna hij er de brandstof uitgoot en in brand stak.

In het gebouw is ook een kindercrèche gevestigd, maar op dat moment waren zowel de vrouw als de kinderen niet aanwezig. De zaak was gesloten omdat het koppel voor de rechter moest verschijnen.

De man is ter plaatse overleden en zowel de wagen als de woning zijn volledig uitgebrand. Ook de twee aanpalende huizen hebben heel wat schade opgelopen. Het onderzoek wordt voortgezet door de recherche van de politiezone Haacht-Boortmeerbeek-Keerbergen. Het parket stelde een wetsdokter, het labo en een branddeskundige aan en zal ter plaatse afstappen.

- Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be -